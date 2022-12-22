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Polonya'da ayrılık. Teknik adamla sözleşme uzatılmayacak

Polonya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Czeslaw Michniewicz ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:10
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Polonya teknik direktör Czeslaw Michniewicz ile yollarını ayıracak

Polonya'da ayrılık. Teknik adamla sözleşme uzatılmayacak
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Polonya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki Polonyalı çalıştırıcı Michniewicz'in yıl sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Ülkesinde Lech Poznan, Arka Gdynia, Legia Varşova gibi birçok ekipte çalışan Michniewicz, ocak ayında Polonya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Michniewicz yönetimindeki Polonya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tur atlamış, son 16 turunda Fransa'ya 3-1 yenilerek elenmişti.

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