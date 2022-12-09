Polonyalı yıldız: Milli Takıma para için gitmiyoruz

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck tarafından takıma prim dağıtılacağına dair söz verildiği hakkındaki haberleri değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Başbakanla görüşmemiz birkaç dakika sürdü ve resmi bir görüşmeydi. Kendisi bize bazı vaatler verdi ancak dürüst olmak gerekirse hiçbirimiz bu prim haberini çok ciddiye almadık. Takım içinde konusu bile geçmedi bu primin." dedi.

Dünya Kupası'na para için gitmediklerini söyleyen Lewandowski, "Kimseden hiçbir beklentimiz yok ve hiçbir zaman da olmadı. Bu tarz konular konuşulmasa tabii ki daha iyi olurdu çünkü hiçbirimiz Dünya Kupası'na para için gitmedik. Zaten hepimiz kulüplerimizden para kazanıyoruz. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum ki; Polonya Milli Takımı'na ve futbola karşı olan onurlu duruşumuz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Teknik heyetle arasında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Lewa, "Turnuvadaki hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu başardık. Önemli olan buydu. Tabii ki gruptan çıkma şeklimiz önemli. Her zaman takımımızın büyük bir hücum potansiyeli olduğuna inandım ve teknik direktörümüz de benimle aynı fikirde. Aramızda herhangi bir fikir ayrılığı yok." diyerek sözlerini noktaladı.