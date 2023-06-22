Polonyalı kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı

Yunanistan'da bir Polonyalı kadının öldürülmesinden sorumlu Bangladeşli bir adam tutuklandı.

Polonyalı kadın cinayetinin zanlısı tutuklandı

Editör: İsa Karaarslan

27 yaşındaki Polonyalı bir kadının Kos adasında öldürülmesinin baş zanlısı olan 32 yaşındaki Bangladeşli adam, Çarşamba günü soruşturma hakimi huzuruna çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

Mahkeme tarafından atanan bir savunma avukatının eşlik ettiği zanlı, hakkındaki suçlamaları reddetti. Kadınla cinsel ilişkiye girmediği şeklindeki ilk ifadesini, cinsel ilişkiye girdiğini ancak kadının rızasıyla olduğunu söyleyerek değiştirdiği bildirildi.

İddiaya göre kadının cesedi, şüphelinin ikametgahına yakın Alykes bölgesindeki bir sulak alanda kayıp olduğu bildirildikten sonra bulunmadan önce onu Bangladeşli adam onu gören son kişiydi.

Polonya hükümeti de olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

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