Popçu Ece Seçkin Türkücü İzzet Yıldızhan’ı teknede fena yakaladı

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, “Burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Bu açıklamalardan sonra Yıldızhan’ın teknede çıplak bir şekilde şarkı söylediğini gören Ece Seçkin kendini tutamadı.

“YARI ÇIPLAK LOY LOY YAP, İÇKİ KAPAĞINI MASADA UNUT”

Daha önce Yıldızhan tarafından eleştirilen Ece Seçkin, “Bize ‘sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor’ diyen İzzet Abime bakın!” diyerek şunları söyledi:

“İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18’liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor.”

“KÜLOTLA SAHNEYE ÇIKMASINLAR BİR ZAHMET”

Türkücü İzzet Yıldızhan, kadın şarkıcıların konserlerde giydikleri kostümleri eleştirerek şunları söylemişti:

“Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz."