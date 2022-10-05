﻿Acun Ilıcalı tercihini yaptı: Hull City'nin hocası belli oldu

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de kötü gidişin ardından kulübün sahibi Acun Ilıcalı, Şota Arveladze ile yollarını ayırmıştı.

Ardından yeni teknik direktör arayışları başlarken, Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Şenol Güneş isimleri de gündeme gelmişti.

Ancak Portekiz'in Record Gazetesi, Hull City'in yeni teknik direktörünü sürpriz bir isim olarak açıkladı. Gazetedeki habere göre Acun Ilıcalı Potekizli teknik adam Pedro Martins'le anlaşma sağladı.

Pedro Martins son olarak Yunanistan'ın Olimpiakos takımında görev yapmıştı.