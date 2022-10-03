Acun açıkladı. Sergen Yalçın Hull City'e mi gidecek. Yoksa Fatih Terim mi

Acun Ilıcalı, Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından yeni gelecek menajerin özellikleriyle ilgili ipucu verdi. Ilıcalı, "Yeni teknik direktör bu kadrodan en iyi şekilde faydalanacak biri olmalı" diye konuştu

Hull Live'a konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Şu anda birçok adayla temas halindeyiz. Burada sahip olduğumuz kadrodan en iyi verimi alacak kişiyi bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yaz döneminde teknik anlamda yüksek ve topu iyi tutabilen bir takım yaratma hedefiyle transferler yaptık. Yeni teknik direktör bu kadrodan en iyi şekilde faydalanacak biri olmalı. Kulüp sahibi olarak sezona iyi başladığımızı net bir şekilde görebiliyorum."

"Birçok futbolcumuz sakatlandı. Allahyar'ın uzun süreli sakatlığının ardından Tetteh'i de kaybettik. Daha sonra kısa süreli Ozan Tufan ve Seri'yi sakatlıktan kaybettik. Bu kadar sakatlık varken nasıl iyi şeyler bekleyebiliriz? Takım tamamen uyum sağladığında yüksek kaliteli bir takım göreceğimizden eminim"

Öte yandan İngiliz basınında Carlos Carvalhal'in adı Hull City ile anıldı. Geçmişte Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştıran Carvalhal son olarak yaz döneminde Al Wahda'nın başına geçmişti ancak takımın başında 4 maça çıktıktan sonra Eylül ayının başında Portekizli teknik direktörle yollar ayrıldı.

Carvalhal daha önce İngiltere'de Swansea City ve Sheffield Wednesday'i çalıştırmıştı.