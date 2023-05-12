Portekiz basını: Türkiye'de hapishaneler gazeteciler ve politikacılarla dolu, medya artık özgür değil

Portekiz basınında seçime sayılı günler kala çarpıcı bir analiz yayınlandı. Analizde Türkiye’de hapishanelerin gazeteciler ve politikacılarla dolu olduğu belirtilirken medyanın artık özgür olmadığı vurgulandı.

Portekiz basını: Türkiye'de hapishaneler gazeteciler ve politikacılarla dolu, medya artık özgür değil

Editör: Serkan Talan

14 Mayıs’ta yapılacak seçim Avrupa basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Portekiz basınında yer alan bir yazıda Türkiye’de hapishanelerin gazeteciler ve politikacılarla dolu olduğu belirtildi. The Portugal News adlı internet sitesinde yer alan yazıda medyanın özgür olmadığı vurgulandı.

Portekiz basınında çıkan yazıda Erdoğan’a hakaretin cezasının 1 ile 3 yıl arasında hapis olduğunun altı çizildi. Söz konusu yazıda enflasyondaki büyük artışla birlikte vatandaşların geçim sıkıntısında olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine dikkat çekilen yazıda hayatını kaybeden 50 binin üstündeki kişinin bir kısmının kurtarma çalışmalarının hızlı yapılması durumunda kurtarılabileceğinin altı çizildi.

Yazıda deprem felaketi ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Depremden etkilenen bölgedeki yüzbinlerce bina, depreme karşı pahalı bina yönetmeliklerini göz ardı eden kalitesiz inşaat nedeniyle çöktü. Erdoğan'ın inşaat sektörüyle olan yakın ilişkisi, yolsuzluğa bulaşmış müteahhitlerin canlarının çektiği her şeyi yapmalarına ve ardından dönemsel 'bina aflarında' mütevazi para cezaları ödeyerek bunu yasallaştırmalarına olanak sağladı."

“SEÇİM YATIRIMI OLARAK MAAŞLARI ARTIRDI”

Portekiz basını ekonomideki kötü gidiş ve deprem felaketine rağmen Erdoğan’ın anketlerde Kılıçdaroğlu ile yakın oy oranlarına sahip olmasını şu sözlerle anlattı:

“Erdoğan her zamanki numaralarını yaptı. Ekonominin çaresizliğine rağmen emekli maaşlarını yüzde 30 artırdı, asgari ücreti ikiye katladı ve iki milyon kişinin erken emekli olmasını sağladı."

Yazıda ayrıca Erdoğan’ın medyayı kontrolü altında tuttuğuna dikkat çekildi.

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