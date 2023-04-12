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Yok artık! Flaş Jesus iddiası

Portekiz'in Record gazetesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı bir habere imza attı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 05:16
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Portekiz gazetesinden bomba Jesus haberi

Yok artık! Flaş Jesus iddiası
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Portekiz'in Record gazetesi Brezilya'nın Flamengo takımının Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a teklif yaptığını yazdı.

Gazetedeki haberin içinde Jesus'la ilgili çok çarpıcı bir iddia da yer aldı. Buna göre Jesus Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon euro kazanıyor ve aynı parayı Flamengo'dan da istedi.

Fenerbahçe Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde Jesus'a yıllık 3 milyon euro ödeneceğini yazmıştı.

Flamengo'nun ise Jorge Jesus'a 4.5 milyon euro teklif ettiği, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı da haberde yer aldı.

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