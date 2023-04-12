﻿Yok artık! Flaş Jesus iddiası

Portekiz'in Record gazetesi Brezilya'nın Flamengo takımının Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a teklif yaptığını yazdı.

Gazetedeki haberin içinde Jesus'la ilgili çok çarpıcı bir iddia da yer aldı. Buna göre Jesus Fenerbahçe'den yıllık 7 milyon euro kazanıyor ve aynı parayı Flamengo'dan da istedi.

Fenerbahçe Kulübü, KAP'a yaptığı bildirimde Jesus'a yıllık 3 milyon euro ödeneceğini yazmıştı.

Flamengo'nun ise Jorge Jesus'a 4.5 milyon euro teklif ettiği, taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı da haberde yer aldı.