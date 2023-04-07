Arao Kadıköy'de hak ettiği tepkiyi gördü

Fenerbahçeli Willan Arao’nun hafta içi Brezilya basınına verdiği röportajda yaptığı Jorge Jesus ve Brezilya'ya yakıştırması Kadıköy'de hak ettiği tepkiyi gördü.

Takımınız maç eksiği ile ezeli rakibinin 9 puan gerisinde, hafta sonu başka bir rakibinizden 10 kişi kalmasına rağmen kendi evinizde 4 gol yemişsiniz ama oyuncunun umurunda değil. Mevcut teknik direktörün Brezilya’nın başına geçmesi hayaliyle yaşıyor.

Maç sırasında verilen tepkinin ardından tabii kıyamet koptu. İlk olarak maç sırasında Jorge Jesus’un iki elini yana açıp tribünlere tepki göstermesi daha sonrasında ise özellikle sosyal medyada taraftarların “Neden ıslıklanıyor?” ve “İyi ki ıslıklandı” şeklinde ikiye bölünmesi…

ADINA TEZAHÜRATLAR YAPILMASINI MI BEKLİYORDU

Şu konuya bir açıklık getirelim

2011'de şike kumpasında bu taraftar kulübüne sahip çıktı, 2014'te “En büyük sponsorumuz taraftarımız” denildi bu taraftar Fenerium'a koştu kulübüne sahip çıktı, ‘Fener Ol’ dendi taraftar kulübüne sahip çıktı, ‘Mesut Ol’ dendi taraftar kulübüne sahip çıktı…

Bu liste böyle uzar gider.

Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe taraftarı başı öne eğik gezerken birileri çıkıp Brezilya güzellemesi yaparsa kimse “Neden ıslıklıyorsun?” diye hesap soramaz.

Ne bekleniyordu? Arao, girerken sahaya güller mi atılacaktı? Adına tezahüratlar mı söylenecekti?

JESUS’UN BAŞINI ELLERİNİN ARASINA ALIP DÜŞÜNMESİ LAZIM

Maç sırasında tepkileri görünce iki kolunu yana açan, tribünlere adeta “Neden bunu yapıyorsunuz?” şeklinde tepki koyan Jorge Jesus bu durumun buraya gelmesine sebep oldu.

Her mikrofon bulduğunda Mayıs ayında sözleşmesinin biteceğini söyleyen Portekizli hiç mi kendisini sorgulamıyor?

Fenerbahçelilerin yıllardır hiçbir hocasına göstermediği sevgisini fazlasıyla hissettirdiği ve ‘Dedem’ dediği Jorge Jesus’un başını ellerinin arasına alıp düşünmesi lazım.

BREZİLYALI SUÇLUYU ANINDA BULDU

Maçın bitiminin hemen ardından Arao apar topar yayıncı kuruluşa röportaj vermek için gönderildi ve Brezilyalı futbolcu aynen şu ifadeleri kullandı

“Ben, bana sorulan bir soruya cevap verdim. Bana, 'Jesus Brezilya'ya gelirse nasıl olur?' diye soruldu. 'Ben de giderse başarılı olur ama benim dileğim, onunla birlikte burada uzun yıllar kalmamız' dedim. Sözlerim yanlış anlaşıldı belki buradaki basının tercümesinde hata vardı. Eğer yanlış anlaşıldıysa özür dilerim.”

Yani gerçekten bravo!

“Belki buradaki basının tercümesinde hata vardı”

Fikri kim verdi bilmiyorum ama birileri yine ne yapıp edip topu basına atarak olayın içinden sıyrılmaya çalışıyor.

FENERBAHÇE’NİN MUAZZAM (!) KRİZ YÖNETİMİ

Fenerbahçe yönetimini de muazzam (!) kriz yönetimi sebebiyle tebrik etmek lazım. Oyuncunuz böyle bir açıklama yapıyor, ortalık yangın yeri ama siz hiçbir şey söylemiyorsunuz. Daha sonra belli ki oyuncunun hesabından başkaları tarafından özenle seçilmiş kelimeler tweet atılıyor ve resmi hesaptan bunu retweet ediyorsunuz. Böyle bir kriz nasıl yönetilmez onu da öğrenmiş olduk.