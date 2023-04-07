Porto Benfica'nın 12 maçlık serisine son verdi

Ligin 27. haftasında lider Benfica, ikinci sıradaki Porto'yu Luz Stadı'nda konuk etti.
Benfica, 10. dakikada Diogo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.
Konuk takım, 45. dakikada Mateus Uribe ve 54. dakikada Mehdi Taremi'nin kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.
Bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan lider Benfica, 71 puanda kaldı. Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Benfica'nın serisini sonlandıran Porto ise bitime 7 hafta kala 64 puana yükselerek takibini sürdürdü.
(AA)
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