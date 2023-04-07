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Porto Benfica'nın 12 maçlık serisine son verdi

Portekiz Birinci Futbol Ligi'nde lider Benfica'yı 2-1 mağlup eden Porto, rakibinin 12 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 22:49
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Porto lider Benfica'yı yendi

Porto Benfica'nın 12 maçlık serisine son verdi
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Ligin 27. haftasında lider Benfica, ikinci sıradaki Porto'yu Luz Stadı'nda konuk etti.

Benfica, 10. dakikada Diogo Costa'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

Konuk takım, 45. dakikada Mateus Uribe ve 54. dakikada Mehdi Taremi'nin kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi.

Bu sezon ikinci yenilgisini yaşayan lider Benfica, 71 puanda kaldı. Ligde 12 maçtır kaybetmeyen Benfica'nın serisini sonlandıran Porto ise bitime 7 hafta kala 64 puana yükselerek takibini sürdürdü.

(AA)

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