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Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar

Hatay'da depremde hayatını kaybeden Christian Atsu, Porto-Rio Ave maçında anıldı

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 05:30
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Porto Rio Ave'yi yendi, takibe devam etti

Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar
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Hatay'da depremde hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, eski takımları Porto ile Rio Ave arasındaki lig maçı öncesi anıldı.

Portekiz liginin 21. haftasında Porto'nun Dragao Stadı'nda Rio Ave'yi ağırladığı mücadele öncesi, iki takımın futbolcuları taraftarların alkışları eşliğinde sahaya Atsu'nun formalarıyla çıktı.

Saygı duruşunun ardından taraftarların alkışlamasıyla duygusal anlar yaşandı.

Profesyonel kariyerine 2011'de Porto ile başlayan Atsu, sonrasında Rio Ave'de kiralık olarak forma giymişti.

Karşılaşmayı Porto 44. dakikada Toni Martinez'in golüyle 1-0 kazandı. Benfica'nın ardından ikinci sırada bulunan Porto, puanını 51'e çıkardı. 

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