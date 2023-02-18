Enkazdaki Hataysporlu Atsu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Depremden saatler önce gol atınca gitmekten vazgeçmişti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Ganalı futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Menajeri yaptığı açıklama, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
Atsu, Hatayspopr formasıyla oynadığı son maçın son dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getirmişti. Tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa’ya attığı gol sonrası takımdan ayrılmaktan vazgeçmişti.