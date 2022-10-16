Anfield'da Liverpool Salah'la kazandı

İngiltere Premier Ligi'nin 11. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip müsabakayı 75. dakikada Salah'ın attığı şık golle 1-0 kazanarak üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Liverpool bu sonucun ardından puanını 13'e yükseltirken, ilk yenilgisini alan Manchester City ise 23 puanda kaldı.
Liverpool gelecek hafta West Ham United'ı ağırlayacak. Manchester City ise Brighton'ı konuk edecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.