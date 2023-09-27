Preveze Deniz Zaferinin 485. yıl dönümünde Türk Donanması Boğazda gövde gösterisi yaptı

Preveze Deniz Zaferi’nin 485. Yıl dönümünde Türk Donanması’na ait 15 savaş gemisi İstanbul Boğazından geçerek gövde gösterisi yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Preveze Deniz Zaferinin 485. yıl dönümünde Türk Donanması Boğazda gövde gösterisi yaptı

485 yıl önce Barbaros Hayrettin Paşa’nın Haçlı donanmasına karşı kazandığı zaferden sonra her yıl 27 Eylül tarihinde kutlanan Preveze Deniz Zaferi, Türk Donanması tarafından 15 savaş gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçerek gövde gösterisi yapması ile kutlandı.

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Denizdeki resmi geçit kapsamında gemiler Barbaros Hayreddin Paşa Anıtı ve türbesinin açıklarından geçerken denizcilik geleneklerine uygun olarak "çimariva" selamında bulundu.

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Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü nedeniyle Beşiktaş'ta askeri tören düzenlendi. Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Akın Gürkan ve askerler katıldı.

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Barbaros Sancağı'nın silistre eşliğinde toka edilmesi ve Tümamiral Rafet Oktar tarafından Barbaros Hayreddin Paşa Büstü'ne çelenk bırakılmasının ardından tören; saygı duruşu, saygı atışı ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tümamiral Rafet Oktar tarafından anıt defteri imzalandı. Program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun mesajı da okundu.

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Daha sonra Deniz Müzesi'nin yanında yer alan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ziyaret edildi.

Türbe ziyaretinin ardından Deniz Müzesi Komutanlığı İskelesi'ne geçilerek Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında boğazdan geçiş yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait sancak gemisi TCG Barbaros Fırkateyni rehberliğindeki savaş gemileri selamlandı.

Tören, gemilerin geçişiyle sona erdi.

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