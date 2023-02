Elvis Presley'in ailesinde 100 milyon dolarlık miras krizi

"Jailhouse Rock", "Love Me", "All Shook Up" ve "It's Now or Never" gibi unutulmaz eserlerle müzik dünyasında fırtınalar estiren Elvis Presley'in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, 12 Ocak’ta geçirdiği kalp krizinin ardından 54 yaşında hayatını kaybederek herkesi yasa boğmuştu.

MİRAS 100 MİLYON DOLAR

Bu yıkıcı ölümün ardından daha bir ay bile geçmemişken aile arasında miras kavgası başladı. Lisa Marie'nin vasiyetine göre 100 milyon dolarlık mirasın tamamı kızı Riley Keough'ya bırakıldı. Son evliliğinden Finley Aaron Love Lockwood ve Harper Vivienne Ann Lockwood adında 14 yaşında ikizleri olan ünlü ismin tüm mirasını kızına bırakması, Elvis Presley'in eşi Priscilla Presley'i şüphelendirdi.

BBC Türkçe'deki habere göre Priscilla Presley, kızı Lisa Marie’nin vasiyetinin geçersiz olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Priscilla Presley'nin avukatı mahkemeye, Lisa Marie'nin mirasında 2016'da yaptığı düzeltmeyle annesini vasilikten çıkartması hakkında bir dilekçe yazdı.

Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde okunan dilekçede, mirasta özellikle istenmesine rağmen 77 yaşındaki Priscilla Presley'nin, kızı hayattayken bu "sözde" düzeltmeden haberdar olmadığı, düzeltmede adının yanlış yazıldığı ve Lisa Marie'nin imzasının farklı olduğu savunuldu.

Düzeltmede annesi ve eski iş yöneticisi Barry Siegel eş-vasilikten çıkarılıyor, onların yerini çocukları Riley ve Benjamin Keough alıyor.Priscilla Presley'nin avukatı düzeltmenin tanığı olan kimsenin bulunmadığını öne sürerek, 2016'daki değişikliğin geçersiz olmasını talep etti.