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Eski eşi Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıklarını açıkladı

1977'de kalp yetmezliğinden ölen efsane şarkıcı Elvis Presley, son olarak tuhaf beslenme alışkanlıklarıyla gündem oldu. Presley'nin eski eşi ilginç beslenme alışkanlıklarını ilk kez anlattı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 17:25
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Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıklarını eski eşi anlattı

Eski eşi Elvis Presley'nin tuhaf beslenme alışkanlıklarını açıkladı
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Arşivci Angie Marchese, 1977'de hayata veda eden ABD'li Rock'n' Roll efsanesi Elvis Presley'in mutfaktaki takıntılarını anlattı.

Marchese, ABD'nin güneyindeki Mississipi eyaletinde doğan ve hayatına Memphis'te devam eden yıldızın güney mutfağına çok düşkün olduğunu belirtti ve "Tam bir alışkanlık insanıydı. Güneye ait bir yemekse mutlaka severdi" dedi.

"KOKUSUNA BİLE DAYANAMAZDI"

Independent Türkçe'nin aktardğı habere göre Marchese, Presley'nin kokusuna bile dayanamadığı yemeği açıkladı: "Her şeyi yerdi ama balık asla. Evde balık pişirilmesinin kokusuna bile dayanamazdı. Evde asla balık olmazdı."

6 AY BOYUNCA SADECE BUNU YEMİŞ

Marchese, Presley'nin eski eşi Priscilla Presley'le de yıldızın mutfak alışkanlıklarına dair konuştuklarını anlattı: "Elvis köfte ve patates püresine bayılırmış. Bir dönem 6 ay boyunca bundan başka bir şey yememiş."

Marchese, Presley'nin ara sıra bazı yiyeceklere taktığını ve bıkana kadar sürekli aynı şeyi yediğini ekledi.

Britanya gazetesi Express'e konuşan arşivci, Presley'nin ayrıca pastırmalı ve hardallı sandviç, kızarmış fıstık ezmesi, hamburger bifteği ve bezelye yemeyi de çok sevdiğini belirtti.
Rock'n' Roll'un Kralı ya da kısaca King (Kral) diye anılan Elvis Presley, 1977'de 42 yaşında hayatını kaybetmişti.

 

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