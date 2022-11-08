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En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı

Adana'dan İsviçre'ye giden ve Sion forması giyen Mario Balotelli yine bir sorunla gündemde...

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 15:08
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Problem Adam Balotelli yine sahnede. İsviçre'de Sion'da oynayan yıldız futbolcu Basel maçında taraftarla kapıştı

En son Adana'da kriz çıkarmıştı. Balotelli şimdi de İsviçre'yi karıştırdı
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İsviçre'de Sion forması giyen İtalyan futbolcu, yine yaşadığı bir sorunla gündeme geldi.

32 yaşındaki santrfor, Basel maçında taraftarlara yönelik fair-play'e yakışmayan hareketler yaptı.

Bunun üzerine İsviçre Futbol Federasyonu Balotelli'ye 1 maç ceza verdi.

İtalyan futbolcu bu karara çok sert tepki gösterdi.

Balotelli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsviçre Futbol Federasyonuna yönelik ağır ithamlarda bulundu.

 

Tecrübeli golcü mesajında, ''Benim gibi oyuncular, adaletsizliğin, yolsuzluğun ve iş görmezliğin olduğu böyle bir ligde oynamaktan gurur duymuyor. Bütün dünya bu ligin nasıl utanç verici davrandığını görmeli'' ifadesine yer verdi.

VE KARAR AÇIKLANDI

Bu gelişmelerin ardından Sion kulübü, İtalyan futbolcuyu kadro dışı bıraktı.

İsviçre ekibi, deneyimli santrforu sezon başında 2 buçuk milyon avro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer etmişti.

Balotelli, Sion formasıyla 10 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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erken secimi kazik atmak icin yapti unutmayin bunlara göre herkez kafir zindik
8.11.2022 15:17
kapatilan fabrikalar saysinde zengin olan ticaretci mhp liler bosuna a kici yalamiyor vatan matan yok bunlarda birakin mal varliklarina bakin man adasini hatirlayin mhp nin man adalari inceleyin kazik  
 
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