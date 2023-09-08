Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: İşte Türkiye'de en büyük depremlerin görülebileceği 11 il

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye’de büyük deprem beklenen illeri açıkladı.
Sosyal medya hesabından 11 il için tek tek değer paylaşan Ercan, "Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5’dur" ifadelerini kullandı.
Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
ANKARA, AYDIN VE AĞRI DETAYI
“Türkiye il sınırları kapsamında görebileceği en büyük deprem: Adana M7,1, Adıyaman M6,9, Afyon M6,9, Ağrı M7,5, Aksaray M6,5, Amasya M7,3, Ankara M6,6, Antalya M7,0(!),Ardahan M6,5, Artvin M6,5, Aydın M7,3(Öteki iller için yarın sürecek.). Ortalama yıkıcılık eşik değeri M6,5'dur)”
EN GÜVENİLİR İLLERİ AÇIKLAMIŞTI
Ercan, dün sosyal medya hesabından Türkiye’nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıklamıştı. Prof. Ercan şu ifadeleri kullanmıştı;
“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”