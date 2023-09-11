Deprem profesörü 8 büyüklüğünde deprem olabilecek ili açıkladı. Beklentilerini tek tek sıraladı

Prof. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından depremle ilgili endişelendiren bir paylaşımda bulundu. Ercan, deprem beklediği illeri ve olası büyüklüklerini tek tek sıraladı. Deprem profesörünün Erzincan tahmini ise korkuttu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Deprem profesörü 8 büyüklüğünde deprem olabilecek ili açıkladı. Beklentilerini tek tek sıraladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini paylaşmaya devam ediyor.

Erzincan'da 8 büyüklüğünde

Fay hattı üzerindeki Türkiye'de hangi illerde deprem beklendiğini açıklayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan, illeri tek tek saydı. Ercan, Erzincan'da da 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.

Ercan ayrıca, 6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çekti.

ekran-alintisi-009.jpg

Ercan'ın tek tek saydığı iller ve depremlerin büyüklükleri;

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı: 7.0

Çanakkale: 7.5

Çorum: 7.1

Denizli: 7.0

Diyarbakır: 7.0

Düzce: 7.3

Edirne: 6.5

Elazığ: 6.7

Erzincan: 8.0

Erzurum: 7.0

Eskişehir: 6.6

İlgili Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: İşte Türkiye'de en büyük depremlerin görülebileceği 11 il
17 Ağustos depreminin 24. yılında, Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ezber bozan İstanbul depremi tahmini
Prof. Ahmet Ercan'dan Marmara Denizi depremi yorumu. 'Büyük İstanbul Depremi'nin etkileyeceği şehirleri açıkladı
Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Stefan Kuntz'dan şaşırtan açıklama: Demek ki o kadar kötü hoca değilim Spor
Stefan Kuntz'dan şaşırtan açıklama: Demek ki o kadar kötü hoca değilim
Nicolas Pepe'den Beşiktaş sözleri: Oynamaya hazırım Spor
Nicolas Pepe'den Beşiktaş sözleri: Oynamaya hazırım
Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı Magazin
Serenay Sarıkaya imaj değiştirdi! Yeni haline yorum yağdı
Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü Güncel
Erdoğan Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Fatih Terim'den rapçi Reynmen'e ticari tavsiye Magazin
Fatih Terim'den rapçi Reynmen'e ticari tavsiye
Hayal Köseoğlu’nun yeni dizisi belli oldu Magazin
Hayal Köseoğlu’nun yeni dizisi belli oldu
Murat Ülker: Ali Koç stada sponsor olacakmış Spor
Murat Ülker: Ali Koç stada sponsor olacakmış