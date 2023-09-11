Deprem profesörü 8 büyüklüğünde deprem olabilecek ili açıkladı. Beklentilerini tek tek sıraladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini paylaşmaya devam ediyor.
Erzincan'da 8 büyüklüğünde
Fay hattı üzerindeki Türkiye'de hangi illerde deprem beklendiğini açıklayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan, illeri tek tek saydı. Ercan, Erzincan'da da 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.
Ercan ayrıca, 6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çekti.
Ercan'ın tek tek saydığı iller ve depremlerin büyüklükleri;
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı: 7.0
Çanakkale: 7.5
Çorum: 7.1
Denizli: 7.0
Diyarbakır: 7.0
Düzce: 7.3
Edirne: 6.5
Elazığ: 6.7
Erzincan: 8.0
Erzurum: 7.0
Eskişehir: 6.6