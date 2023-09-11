Deprem profesörü 8 büyüklüğünde deprem olabilecek ili açıkladı. Beklentilerini tek tek sıraladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini paylaşmaya devam ediyor.

Erzincan'da 8 büyüklüğünde

Fay hattı üzerindeki Türkiye'de hangi illerde deprem beklendiğini açıklayan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ercan, illeri tek tek saydı. Ercan, Erzincan'da da 8 büyüklüğünde deprem beklediğini söyledi.

Ercan ayrıca, 6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini ve paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çekti.

Ercan'ın tek tek saydığı iller ve depremlerin büyüklükleri;

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı: 7.0

Çanakkale: 7.5

Çorum: 7.1

Denizli: 7.0

Diyarbakır: 7.0

Düzce: 7.3

Edirne: 6.5

Elazığ: 6.7

Erzincan: 8.0

Erzurum: 7.0

Eskişehir: 6.6