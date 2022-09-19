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  • CHP'li Haluk Pekşen balık kılçığı yüzünden vefat etmiş: Prof. Dr. Ahmet Saltık ölüm nedenini açıkladı

CHP'li Haluk Pekşen balık kılçığı yüzünden vefat etmiş: Prof. Dr. Ahmet Saltık ölüm nedenini açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Saltık, eski CHP milletvekili Haluk Pekşen’in yemek borusuna kaçan balık kılçığı nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:51
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Prof. Dr. Ahmet Saltık ölüm nedenini açıkladı: CHP'li Haluk Pekşen balık kılçığı yüzünden vefat etmiş

CHP'li Haluk Pekşen balık kılçığı yüzünden vefat etmiş: Prof. Dr. Ahmet Saltık ölüm nedenini açıkladı
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CHP'nin eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan avukat ve öğretim üyesi Haluk Pekşen’in naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KORONAVİRÜS AŞISI YÜZÜNDEN DENİLDİ!

Haluk Pekşen’in tedaviye alınmasına neden olan kalp zarı iltihabından dolayı rahatsızlığında Kovid-19 aşısının etkili olduğunu iddia eden yorumlara aileden de tepki geldi. Haluk Pekşen’in acılı eşi Rukiye Pekşen taziyeleri kabul ederken, eski vekilin rahatsızlığıyla aşının ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

AŞI DEĞİL BALIK KILÇIĞI

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Saltık, “Merhum Haluk Pekşen'in ölüm nedeni: Balık kılçığının yemek borusunu delip göğüs boşluğuna (mediastene) geçmesi, kalp zarına saplanıp iltihap (perikardit) yapması ve enfeksiyonun kana yayılması (sepsis). Kovit-19 aşısı ile hiçbir ilişkisi yok. Aşı karşıtları etik dışına çıkmasın.” diyerek iddialara son noktayı koydu.

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Kadim Bulut
19.09.2022 11:10
Günlük vaka sayılarını açıklıyoruz. Levek kılçığı: 11 Hamsi: 25 Palamut: 4 Sazan:6 Alacağınız tedbirler hiç bir tedbirden, hiçbir kılçıktan güçlü değildir Maske+mesafe+kılçık Biliminde kıl(ç)ığı çıkt  
 
Bu kadar yol kat etmesi zor
19.09.2022 10:49
Ne balık kılçığıymış vücudun içinde seyahate çıkmış ,bu kadar yol gidemeyeceğini düşünüyorum ayrıca bir kılçığın özefagusu yemek borusunu delmesi de çok zor  
 
Orkun
19.09.2022 10:46
Allah rahmet etsin, ülkemiz gerçekten çok değerli bir siyaset adamını kaybetti. Bir ülkücü olarak TV'deki konuşmlarını zevkle dinliyordum.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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