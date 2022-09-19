CHP'li Haluk Pekşen balık kılçığı yüzünden vefat etmiş: Prof. Dr. Ahmet Saltık ölüm nedenini açıkladı

CHP'nin eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan avukat ve öğretim üyesi Haluk Pekşen’in naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KORONAVİRÜS AŞISI YÜZÜNDEN DENİLDİ!

Haluk Pekşen’in tedaviye alınmasına neden olan kalp zarı iltihabından dolayı rahatsızlığında Kovid-19 aşısının etkili olduğunu iddia eden yorumlara aileden de tepki geldi. Haluk Pekşen’in acılı eşi Rukiye Pekşen taziyeleri kabul ederken, eski vekilin rahatsızlığıyla aşının ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

AŞI DEĞİL BALIK KILÇIĞI

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Saltık, “Merhum Haluk Pekşen'in ölüm nedeni: Balık kılçığının yemek borusunu delip göğüs boşluğuna (mediastene) geçmesi, kalp zarına saplanıp iltihap (perikardit) yapması ve enfeksiyonun kana yayılması (sepsis). Kovit-19 aşısı ile hiçbir ilişkisi yok. Aşı karşıtları etik dışına çıkmasın.” diyerek iddialara son noktayı koydu.