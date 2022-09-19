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  • Koronavirüs aşısı yüzünden öldüğü iddia edilmişti: Prof. Dr. Şenol CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm nedenini açıkladı

Koronavirüs aşısı yüzünden öldüğü iddia edilmişti: Prof. Dr. Şenol CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm nedenini açıkladı

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, CHP'li Haluk Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden hayatını kaybettiği iddiasına tepki göstererek gerçek sebebin balık kılçığı olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 03:03
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Prof. Dr. Şenol koronavirüs aşısı nedeniyle öldüğü iddia edilen CHP'li Haluk Pekşen'in gerçek ölüm nedenini açıkladı

Koronavirüs aşısı yüzünden öldüğü iddia edilmişti: Prof. Dr. Şenol CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm nedenini açıkladı
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Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in 61 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, odağında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların bulunduğu bir tartışma başladı.

Bazı haberlerde Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, söz konusu iddiaya tepki göstererek tedaviyi sürdüren sorumlu hekimden aldığı bilgileri paylaştı:

"Öncelikle değerli milletvekili Haluk Pekşen’in acı kaybı için ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyor ve üzüntülerimi bildiriyorum. Dün kendisinin ölümüne ilişkin gayet ciddi haber siteleri dahil ölümcül bir yanlış bilgi paylaştı.

Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Haberle ilgili tek doğru cümle kalp zarı iltihabı - perikardit olduğuydu. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kulçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ana boşluk mediastene açılınca perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç..."

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CNR GNLLN
19.09.2022 03:14
hepimiz aşı olduk eyvallah. lakin ne tekrar yakanmayı ne bulaşmayı önledi. ben olmadan önce 2 gün rahatsız oldum. hem de günde 1 paket sigara içtim..  
 
CNR GNLLN
19.09.2022 03:12
1 balık kılçığını ölüm sebebi olarak kayda geçirirz. ama aşıdan sonra kaç kişide kalp krizine bağlı ölüm gerçekleşti. kayıdını tutmayın.. bırakın bu işleri..  
 
ANZAVUR
19.09.2022 03:10
bir de bu sıvı lobisi var..halamın oğlu aşı olduğu 24 saat geçemeden vefat etti adli tabip bile aşı sonucu dedi.valla güzel aklıyorsunzu kendinizi.  
 
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