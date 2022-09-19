19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi

Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi

CHP'li eski vekil Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili ortaya atılan hastanede yanlış teşhis konulduğu yönündeki iddialarla ilgili Acıbadem Hastanesi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddialarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 21:40
Takip Et

CHP'li Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Acıbadem Hastanesi'nden açıklama

Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
+
Aa
-

CHP eski Milletvekili Haluk Pekşen, 16 Eylül günü tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

Pekşen'in ölümünün ardından kızı Ezgi Pekşen sosyal medya hesabından babasına hastanede yanlış teşhis konulduğunu, bu yüzden hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Daha öncede Pekşen'in korona virüs aşısından öldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

HASTANEDEN İDDİALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haluk Pekşen'in ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialarla ilişkin Acıbadem Hastanesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-15 Ağustos 2022 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanemizin Acil Servis'ine başvurmasıyla tedavi süreci başlayan ve sonrasında Ankara'ya sevk edilerek tedavisine devam edilen hastamız Sayın Haluk Pekşen'in hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

- Sosyal medyada ve basında yer alan, merhum Haluk Pekşen'in kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

EZGİ PEKŞEN NE DEMİŞTİ?

CHP’li eski vekil Haluk Pekşen’in hayatını kaybetmesinin ardından kızı Ezgi Pekşen, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

- “Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara ‘göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi?' diye anlattı. Ama ‘ne olacak bu memleketin hali' diye babama dert yanan o kişilerin aklına ‘size bir endoskopi yapalım' demek gelmedi.

- Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. ‘Size anjiyo yapalım' demek yerine ‘size endoskopi yapalım' deseler şuan Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı.

-Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
2
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
3
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
4
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
6
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
7
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
﻿İstinaf kararı bozunca yeniden yargılanıyordu. Adnan Oktar'a istenen ceza belli oldu
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Son dakika! Beşiktaş'tan flaş Valerien Ismael kararı
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp Fatih'te 2 polisi vuran saldırgan her şeyi inkar etti. Ben yapmadım
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿İsviçre 36 adet F-35A almak için ABD ile anlaştı
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
﻿Dimitris Pelkas'tan çarpıcı açıklamalar. Ozan Tufan sözleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.