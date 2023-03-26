Ünlü profesör Celal Şengör papyon takma nedenini açıkladı

Katıldığı programlarda sempatik tavırlarıyla, bilgisiyle, birikimiyle herkesin hayran kaldığı Prof. Dr. Celal Şengör'e herkesin merak ettiği soruldu.

Şengör şöyle yanıtladı: Papyonla tanışmam ilkokuldu. Sürekli takmam Oya ile evlendikten sonra..Benim çok güzel kravatlarım vardı. Oya diyordu ki "Her yemekten geldiğimizde kravat menü haline geliyordu, onun için kravatı yıkamak gömleği yıkamaktan daha zor çıkar" dolayısıyla papyon taktım.

En sevdiğiniz papyon hangisi diye soruldu. Şengör ona ise şöyle yanıt verdi :"Genellikle kahverengi, sarı, yeşil olanlar var tabiat renkleri onlar güzel oluyor. Bir de mavi olanlar var onları çok seviyorum."

Ve tabii ki 24 Mart'ta doğum gününü kutlayan ünlü profesöre yine papyon hediye edildi.