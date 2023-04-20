Celal Şengör yakalandığı hastalığı yatağında açıkladı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Deprem ve yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, zatürreye yakalandığını yatağından çektiği bir video ile sevenlerine açıkladı. Şengör, Azerbaycan’a gideceğini ancak hastalık nedeniyle bunu iptal ettiğini söyledi.

ZATÜRE OLDUM ÖKSÜRÜP DURUYORUM

Şengör yatağından çektiği videoda hastalığı hakkında şunları söyledi:

“Sevgili dostlarım kusura bakmayın, Azerbaycan’a gelemedim çünkü zatürre oldum. Doktor da ’15 gün yatağında kalacaksın’ dedi. Ben de yatağımdayım zaten. Öksürüp duruyorum. İnşallah çabuk geçer, mayıs ayında Azerbaycan’a gelebilirim. Gelmeyi çok istiyorum. Çamur volkanlarını görmeyi istiyorum. Görüşmek üzere.”