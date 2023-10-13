Prof. Dr. Naci Görür hareketlenen fay hattını açıkladı. Görür’den uyarı geldi

Prof. Dr. Naci Görür, Van'ın Tuşba ilçesinde yaşanan 4.7'lik depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Görür, hareketlenen fayı duyurdu.

Prof. Dr. Naci Görür hareketlenen fay hattını açıkladı. Görür’den uyarı geldi

Van’ın Tuşba ilçesinde dün saat 14.04’te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu açıklandı.

Van'da yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Naci Görür, korkutan uyarılarda bulundu.

NACİ GÖRÜR UYARDI

Prof. Dr. Naci Görür, Van'da yaşanan depremin ardından, sosyal medya X hesabından değerlendirmelerde bulundu. Görür, "6 Şubat depremlerinden sonra Doğu Anadolu bayağı sıkıştı. Bu tür doğrultu atımlı kimi fayların deprem üretmesi normaldir" dedi.

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