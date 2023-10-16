Naci Görür Düzce depreminin İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceğini açıkladı

Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür "deprem İstanbul depremini etkiler mi" sorusuna cevap verdi.

Naci Görür Düzce depreminin İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceğini açıkladı

Editör: Osmancan Erok

Düzce’de saat 19:57’de bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirlendi.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan depremin derinliği ise 5.39 olarak açıklandı.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi.

Marmara depremine değinen Görür sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

Yıldıztepe-Gümüşova/Düzce'de 4,0 deprem oldu. Deprem KAF'ın kuzey kolundan ayrılıp Sarıdere ve Yongalık'a doğru uzanan KD-GB doğrultulu iki fayın arasında.

Bir çok arkadaş Marmara'daki depremi tetikleyip tetiklemediğini soruyorlar. Bir arkadaş da iletimin sonunda sevgiyle demediğim için endişelenmiş.

DEPREM İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Keşke depreme karşı bu duyarlılığınızı “DEPREM DİRENÇLİ KENTLER”konusunda da gösterip talepkar olsanız.

Bu depremden teorik olarak Marmara’ya belli bir stres transferi olmuş olabilir ama küçük bir deprem olduğu için çok önemli olduğunu sanmıyorum.

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