Prof. Emre Alkin faiz indirimi için tarih verdi 'Direnen gider'

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyon rakamlarına ilişkin bir makale kaleme aldı. Çarpıcı bir analizlerde bulunan Emre Alkin, seçimlerden sonra ekonomi yönetiminde değişikliğe gidilebileceğine dikkat çekerek, TCMB'de faize indirimine direnen yöneticilerin görevden alınacağı iddiasında bulundu.

Emre Alkin, Türkiye'nin yüksek enflasyon dizisine gireceğine değindiği yazısında faizin düşmesini beklediği zamanı da söyledi.

"12 AYLIK TÜFE GÖRÜLMEDEN HAMLE YAPILMALI"

Emre Alkin yazısında bundan sonra enflasyonun düşeceğine dair beklentiler olduğu ama baz etkisi sebebiyle bunun mümkün olmadığını belirterek "Geçen yılın Mayıs ayındaki pek anlam veremediğimiz % 0.04 ‘lük rakam geride kalınca oldukça yüksek aylık enflasyonların yaşandığı bir dizine gireceğiz." dedi.

Daha önceki yazılarda söylediklerini hatırlatan Emre Alkin "Haziranında başlayıp bu yıl Mayıs'ta sona erecek 12 aylık TÜFE‘yi görmeden Merkez Bankası’nın faiz kararı için hamle yapmaması gerekiyor. Ancak içimden bir ses, yaz başında önce TÜİK’in de yardımıyla düşük açıklanacak aylık rakamları görerek “enflasyon düşüş trendine girdi” açıklamasıyla piyasaya bir mesaj verileceğini söylüyor. Ardından da sonbahardan önce ilk faiz indirimi gelebilir." dedi.

"DİRENENLER DEĞİŞECEK"

Seçimlerden sonra hem kabinede hem de ekonomi yönetiminde değişiklik beklendiği için, TCMB Başkanı ve Yardımcılarının reel sektör kaynaklı siyasi baskıya çok fazla direneceğini sanmadığını vurgulayan Emre Alkin, "Görevinde kalmak isteyenler kendilerinden bekleneni yapacaktır. Direnenler ise değiştirilecektir. İlginç ama, faiz indirimleri daha fazla tutulması mümkün olmayan döviz kurları için de bahane yaratır. Böylelikle piyasalarda aylardır birikmiş olan stresin boşalması sağlanabilir. Elbette faizin bu gelişme neticesinde tekrar yükselmesi kaçınılmaz olur." ifadelerini kullandı.

DOĞRU RECEÇETE NE OLUR?

Aslında en uygun reçetenin, faizleri beklenen enflasyonun üzerinde tutmak ve döviz kurları üzerindeki baskıyı kaldırmak olduğunu belirten Emre Alkin "Bunu yapmaktan kaçındığımız sürece önünde sonunda döviz hızlı bir şekilde yükselecek ve peşinden faiz de gelecek. Her ikisinin de daha yüksek seviyelerde dengelenmesini görmemek için şimdiden serbest bırakılmaları en doğrusu olacak." dedi.