Milyonlarca kişinin paçası tutuştu EFT uyanıkları kiracı olmadığını ispatlama derdinde

Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca kişinin paçası tutuştu EFT uyanıkları kiracı olmadığını ispatlama derdinde
Kira geliri vergilerini üzerine sıkı bir çalışma başlatan maliye banka hesaplarındaki para hareketlerini mercek altına aldı. Maliye çalışanlarının kirayı düşük gösteren ev sahiplerini yakalamak amacı ile yaptığı çalışma başka bir üçkağıdı da ortaya çıktı.

Ev sahiplerinin Mart ayı sonuna kira geliri beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı de yıldan yıla azalan kira vergilerindeki kazancın azalması üzerine bu yıl kira ödemelerini kıskaca aldı.

Kirasını düşük göstermek yolu ile vergiden kaçmaya çalışan ev sahiplerini belirlemek üzere Gelir İdaresi kiracılara ödedikleri kira bedelini vergi dairesi üzerinden beyan etmelerini isterken, banka hesaplarındaki para transferlerini de incelemeye aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı hem ev sahibinin beyan ettiği, hem kiracının beyan ettiği hem de banka hesapları üzerinden yapılan kira ödemelerini kıyaslamaya başladı.

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Yapılan bu çalışmalar banka ödemeleri üzerinde yapılan başka bir üçkağıdı da ortaya çıkarttı. Milyonlarca kişinin kira ödemesi yapmadığı halde, EFT parası ödememek için para transferlerinde 'kira' ya da 'diğer' seçeneği seçtiği belirlendi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN PAÇASI TUTUŞTU

Kiracı olmadığı halde para transferlerinde kira seçeneğini kullanan milyonlarca kişi ise kiracı olmadığını, ödemeyi alan kişiler ise konut sahibi olmadığını ispatlamaya çalışıyor.

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Gelir İdaresi Başkanlığı kirayı düşük göstermek için ev sahiplerinin kiracılarından gönderimlerinde kira seçeneği kullanmamalarını istediği için maliye banka hesaplarını incelerken tüm diğer seçeneğini işaretleyen göndericileri de incelemeye almıştı. Maliye her ay düzenli olarak yapılan ve diğer seçeneği kullanılarak gönderilen paraların tümünü kira ödemesi olarak incelemelerini sürdürüyor.

Maliye Bakanlığı, 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında olduğu sanılan kiralık konutların tümünden elde edilen geliri vergilendirmeye çalışıyor.

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Maliye, yaptığı incelemelerde tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırıyor. Kirada evi olduğu halde vergi beyanında bulunmayanlar nüfus kayıt sistemine bakılarak, evinde oturanın kim olduğu soruluyor ve beyanname vermesi isteniyor.

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