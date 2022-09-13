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Profesör açıkladı: Erken kırışıklığın nedeni uykuda saklı

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, insan hayatının 3’te birini kaplayan uykuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 11:40
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Profesör açıkladı: Erken kırışıklığın nedeni uykuda saklı

Profesör açıkladı: Erken kırışıklığın nedeni uykuda saklı
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İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uyku kalitesinin hem zihinsel hem fiziksel sağlık için büyük önem arz ettiğine dikkati çekerek, “Uyku aslında hem stresin unutulması hem de bilginin hatırlanması açısından oldukça önemli. Eğer yeterince uyumazsak growth hormonu yeterince salgılanamayacağından dokunun yenilenmesinde bozulmalar, kanser riski, erken kırışıklık gibi birçok sorun ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

“UYKU HİJYENİ İÇİN EN GEÇ 23.00’DA YATAĞA GEÇMELİSİNİZ”

Prof. Dr. Akkoyunlu, nonrem uykusu alamayanlarda özellikle büyüme hormonu salgılanmasında ciddi problemler oluştuğunu belirterek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Growth yani büyüme hormonu çocuklarda büyümeyi sağlarken aynı zamanda yetişkinlerde dokunun yenilenmesini, yaşlanmanın geciktirilmesini ve cildin düzenlenmesini sağlar. Eğer yeterince uyumazsak growth hormonu yeterince salgılanamayacağından dokunun yenilenmesinde bozulmalar, kanser riski, erken kırışıklık gibi birçok sorun ortaya çıkar. Bu hormonların düzgün salgılanamaması diyabet, tansiyon gibi birçok bozukluklara da neden olur. Uyku hastalıklarından korunmak için en geç saat 22.00-23.00 gibi yatağa geçmeliyiz. Genel itibariyle 8 ila 8.5 saatlik bir uyku öneriyoruz. Uyku hijyeni oldukça önemlidir. Bu nedenle uyku sırasında odada herhangi bir ışık bulunmaması, uykudan en az 2 saat önce LED ekranların kapatılması ve göze gelmemesi oldukça önemlidir. Uyku hastalığı dediğimiz birçok hastalık varken bunlardan uyku apsesi sendromu belki de çok ciddiye almadığımız bir durum. Ancak bu hastalıkların belirtisi olabilen horlama durumlarının ivedilikle çözülmesi lazım.”

“YÜZEYSEL UYKU EVRESİNDE UYUMAZSANIZ AŞIRI BİR KİLO ALMA VEYA KİLO VERMEDE ZORLAŞMA YAŞAYABİLİRSİNİZ”

Prof. Dr. Akkoyunlu, vücudun kendini yenilemesi açısından oldukça önemli olan bir yere sahip olan uykuya ilişkin şu sözleri kullandı:

“Kişiden kişiye değişmekle birlikte herkesin ortalama 7 ila 9 saat arasında bir uykuya ihtiyacı var. Uyku ritmik olarak, biyosaate yani herkesin kendi iç saatine göre gelir. Uykuda 2 evre önemlidir. İlki çok derin uyku dediğimiz REM’dir, beynin ve bilgisel fonksiyonların düzenlendiği bir evredir. Bu evrede ön belleğe aldığımız belgelerin uzun belleğe aktarılması oldukça değerlidir. Bu nedenle uyku konusunda çok sorun yaşayan insanlarda Alzheimer’ın daha sık görüldüğünü görüyoruz. Uyku aslında hem stresin unutulması hem de bilginin hatırlanması açısından oldukça önemli. İkinci olarak yüzeysel dediğimiz uyku evreleri yani nonrem evreleri vardır. Bu evrelerde hormonal salgılama ve beyin dışındaki vücudun geri kalanının organizasyonunu var. Eğer bu hormonlar yeterince salgılanamazsa akşam acıkmalar meydana gelir. Aslında sabaha karşı gıda yerlerinin açık olmasında temelde bu durum vardır. Gece saat 24.00’ya kadar uyanık kalırsanız saat 02.00’de bir şeyler yemek zorundasınız. Yüzeysel uyku evresinde uyumazsanız aşırı bir kilo alma veya kilo vermede zorlaşma yaşayabilirsiniz”

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