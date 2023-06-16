Profesör köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Savunması 'yok artık' dedirtti

ABD'de yaşayan bir üniversite profesörü olan Themis Matsoukas, köpekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı. Ödüllü akademisyenin tecavüz anları güvenlik kameralarına yansırken çirkin olayın birden fazla kez kamuya açık alanda gerçekleştiği ortaya çıktı. Savunma 'yok artık' dedirtti.

Profesör köpeğe tecavüz ederken yakalandı. Savunması 'yok artık' dedirtti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan bir üniversite profesör Themis Matsoukas 2014 yılında evcil hayvanına tecavüz etme suçuyla karşı karşıya kalmıştı.

Delil yetersizliğinden ceza almayan profesör, Pensilvanya'daki Rothrock Eyalet Ormanı'nda köpeğine tecavüz ederken güvenlik kameraları tarafından suçüstü yakalandı.

YARI ÇIPLAK KAMERALARA YANSIDI

Ormanlık alandaki bir otoparkta köpeğini cinsel ilişkiye girmeye zorlayan Matsoukas kamera görüntüsünde kar maskesi, sırt çantası ve yürüyüş botları dışında tamamen çıplaktı.

"STRES ATMAK İÇİN YAPIYORUM"

Polis güvenlik kamerası görüntülerinin ardından profesörün evine bir baskın düzenlendi. Yapılan aramada kamera görüntülerindeki kar maskesi, sırt çantası ve yürüyüş botları bulundu. Paniğe kapılan profesör suçunu itiraf ederken, “Anlamıyorsunuz bunu stres atmak için yapıyorum” dedi.

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