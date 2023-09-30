Profesör kritik uyku düzeni açıklaması

Editör: Ersoy Özdem

İç Hastalıkları Yaşlı Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Arif Yüksel Dünya Yaşılar Günü’nde bilgilendirmede bulundu.

Yüksel ‘Sağlıklı bir uyku ve beslenme alışkanlığı yaşlının sağlığını olumlu etkiler” dedi.

İç Hastalıkları ve Yaşlı Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Arif Yüksel, Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle yaşlılarda görülen hastalıklar ve uyulması gereken kurallara dikkat çekmek adına açıklamalarda bulundu.

Yaşlıların sürekli ilaç kullanması yerine düzenli bir uyku ve beslenmenin çoğu hastalıkların önüne geçeceğinin altını çizen Yüksel, yaşlıların karanlık bir odada televizyon başında, düzensiz uykuyla bırakılmasının olumsuz yan etkilere sebebiyet vereceğini dile getirdi.

Yüksel, yaşlıların proteine olan ihtiyaçlarının ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, yaşlıların proteinden yoksun olmalarının bir takım hasarları da beraberinde getireceğini vurguladı.

Yüksel, şunları belirtti:

“Uyku ilaçları yerine yaşlı hastanın uyku düzeni ve bulunduğu ortam düzeltilmeli’’

UYKU DÜZENİNİZİ YOLUNA KOYMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKEN 10 ŞEY

-Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın

- Yatağın sadece uyumak için olduğunu unutmayın

- Yatmadan önce ılık bir duş alın

- Yatmadan önce kesinlikle yemek yemeyin ve kafein içeren içecekler tüketmeyin

- Yatağa rahat kıyafetlerle yatın

- Gün içerisinde kesinlikle şekerleme yapmayın

- Uyuma zamanı geldiğinde, odanın karanlık olduğundan emin olun

- Gün içinde egzersiz yapın

- Akşamları çok fazla sıvı içmekten kaçının

- Şekerli yiyecekleri ve rafine karbonhidratları azaltın