﻿Prostat şikâyetiyle geldi. İki günde sağlığına kavuştu

68 yaşındaki Celal Ayvacık; prostat büyümesine bağlı ağrılar yaşayınca Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğu bildirildi. Üroloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Engin Denizhan Demirkıran, merkezde yeni kullanılan kapalı yolla bipolar sistem enerjisi tedavisi uyguladığı ifade edildi. Tedaviyle prostat; parçalara ayrılmadan tek parça halinde mesaneye taşındı. Burada herhangi bir bıçak kesisi olmadan parçalara ayrılarak idrar kanalı üzerinden dışarıya çıkartıldı. Hasta ise iki günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Demirkıran, söz konusu yöntem ile prostat hastalığının tekrarlama ihtimalinin daha da düşük olduğu bir yöntemi hastanede uyguladıklarını ifade etti.

Tedavi sürecini gazetecilere anlatan Celal Ayvacık, “Prostattan şikâyetçiydim. Tedavi oldum. Bu sabah hocamdan öğrendim yapılan uygulamayı. Ben doktorlarıma inanıyorum. Kurtulduğuma inanıyorum. Şu ana kadar durumlar iyi” diye konuştu.

Geleneksel cerahilere göre operasyonun çok daha konforlu olduğunu ve gelişen teknolojiyle birlikte uygulanan bu yöntemle hastalığı daha hızlı bir şekilde sağlığına kavuşturduklarını anlatan Demirkıran, şöyle devam etti:

“Hastamız bize prostat hastalığı nedeniyle başvurdu. Biz prostat hastalığı ile üroloji pratiğinde sıkça karşılaşıyoruz. Genellikle de 'benign prostat hiperplazisi' dediğimiz yaşlı hastalarda sıklıkla karşılaştığımız, idrar yapmada zorluk, geceleri sık sık idrara kalkma, yaptığında da idrarını tamamen dışarı boşaltamama gibi durumlarla karaterize, prostat kanalının kapatılmasıyla karşımıza gelen bir hastalık. Hastamızın semptomları da buna uygun. Geceleri sık sık idrara kaktığı için, idrarını sağlıklı yapamadığı için bize başvurmuştu. Yaptığımız tahlillerde de bu durumu ortaya koyduk. Bir cerrahiye ihtiyacı olduğuna karar verdik. Daha sonrasında hazırlıklarını yaparak uygun bir cerrahiyle hastamızı sağlığına kavuşturmayı hedefledik.Cerrahi kısma geçecek olursak, hastamıza farklı olarak ne yaptık? Daha önce bu ameliyatların gelişim sürecinde açık cerrahiler yapılırdı. Bundan önceki dönemlerde sıkça tercih edilirdi. ama açık cerrahinin handikapı olarak, hastanın yara iyileştirmesi, hastanın drenlerinin bulunması, işgücü kaybı, iyileşme sürecinin uzun olması gibi bazı sorunları beraberinde getiriyordu. Şu anda ise büyük prostat diye tabir ettiğimiz belli bir hacmin üzerindeki prostatlarda Avrupa klavuzlarında gösterilen altın yöntemlerenükleasyonyöntemleri. Artık büyük prostatlardaTransüretral prostat rezeksiyonu (TURP) yöntemlerinden de, açık cerrahilerden deuzaklaşıldı. Ön plana da enükleasyon yöntemleri gösterildi. Be enükleasyon yöntemleri, birbirleriyle benzer ameliyatlar olmakla beraber sadece enerji kaynağı bakımından farklıdır. Eğer kibipolar enerji ile yapılırsa bu ameliyatın ismi bipoLEP, holmium lazerle yapılırsa hoLEPgibi farklı enukleasyon metotları yapılabiliyor. Ama ameliyat sırasında yapılan işlem temel prosedür olarak aynı. Biz bölgemizde ilk kez uygulanmış olan bipoLEP ameliyatını uyguladık. Prostatı parçalara ayırmadan mesaneye doğru tek bir parça halinde ilerleterek, mesane içerisinde küçük parçalara ayırıp, hiçbir açık kesisi olmadan idrar kanalı içerisinde alabileceğimiz en geniş prostat dokusunu dışarı çıkarmamızı sağlayan bu yöntemle hastamızı tedavi etmiş olduk. Bu sayede hastalar çok daha erken taburcu olabiliyorlar. Sondalı kalma süreleri daha kısa süreli olabiliyor. Biz bu hastamızı iki gün önce ameliyat etmiştik. Bugün de taburcu etmeyi planlıyoruz. Kanama potansiyelleri çok düşük oluyor. Sonrasında da prostat hastalığının tekrarlama ihtimallerinin daha düşük olduğu bir yöntem.”