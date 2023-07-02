Provokatör Salwan Momika'nın Kur'an-ı Kerim yaktığı İsveç'e İran büyükelçi göndermeyecek

İran, Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin verilen İsveç’e yeni büyükelçi göndermeyi durdurdu.

Provokatör Salwan Momika'nın Kur'an-ı Kerim yaktığı İsveç'e İran büyükelçi göndermeyecek

AA

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkeye yeni büyükelçi gönderme işinin askıya alındığını duyurdu.

Abdullahiyan, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İranlı Bakan, "Kur'an-ı Kerim'e karşı bu saygısızca girişime, cesaretlendirici şekilde izin verilmesi nedeniyle İsveç'e büyükelçi gönderme işi durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi Ahmed Masumifer'in yerine İranlı diplomat Hüccetullah Fegani, İran'ın yeni Stockholm Büyükelçisi olarak atanmıştı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İlgili Haberler
İsveç’te Kur’an- ı Kerim yakan Salvan Momika’nın örgüt bağlantısı ortaya çıktı
AB’den İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırıya ilişkin açıklama
AB’den İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırıya ilişkin açıklama
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan provokasyon ifadesinde "10 gün içinde tekrar yakacağım" dedi
Öne Çıkanlar
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
AKP Türkiye’sinde sağlıkçının boynu bükük kaldı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Son Haberler
Konserine sadece 8 kişi gelmişti! Sarayın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl'den yeni açıklama Magazin
Konserine sadece 8 kişi gelmişti! Sarayın gözde türkücüsü Yavuz Bingöl'den yeni açıklama
Twitter sınırlamasının ardından eski CEO Jack Dorsey tek bir fotoğraf paylaştı. Rakip gördüğü Elon Musk retweetledi Teknoloji - Otomotiv
Twitter sınırlamasının ardından eski CEO Jack Dorsey tek bir fotoğraf paylaştı. Rakip gördüğü Elon Musk retweetledi
En hızlı kilo verme yöntemleri neler? Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir? Sağlık
En hızlı kilo verme yöntemleri neler? Hızlı kilo vermek için yapılması gerekenler nelerdir?
Ehliyeti olanlar dikkat: Ceza ödemeyin Ekonomi
Ehliyeti olanlar dikkat: Ceza ödemeyin
Komünist siyasetçi Björnar Moxnes gözlük çalmaktan gözaltına alındı. Yanlışlıkla aldığını iddia etti Siyaset
Komünist siyasetçi Björnar Moxnes gözlük çalmaktan gözaltına alındı. Yanlışlıkla aldığını iddia etti
Ardıç nedir? Ardıç meyvesinin faydaları neler? Keşfet
Ardıç nedir? Ardıç meyvesinin faydaları neler?
Gıda zehirlenmelerindeki korkutan sıcaklıklar detayı. Uzmanı uyardı Sağlık
Gıda zehirlenmelerindeki korkutan sıcaklıklar detayı. Uzmanı uyardı