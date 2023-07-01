İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan provokasyon ifadesinde "10 gün içinde tekrar yakacağım" dedi

Temmuz ayında yapılacak olan kritik NATO toplantısı öncesi İsveç’ten çirkin bir skandala imza atıldı.

NATO’ya girebilmek için Türkiye’nin ‘evet’inde ihtiyaç duyacak İsveç için uzmanlar bu ihtimalin iyice düştüğünü söyledi.

İsveç polisi, Irak asıllı Salwan Momika'nın cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermişti. Momika, polis koruması altında cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

“10 GÜN İÇİNDE TEKRAR YAKACAĞIM”

Skandal olaya başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden sert tepkiler gelirken, Momika'nın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Kur'an yakan provokatörün "10 gün içinde Irak'ın Stockholm'deki büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yakacağım" dediği öğrenildi.