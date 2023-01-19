Messi Suudi Arabistan'da

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun birbirlerine rakip olacağı dev maçta Lionel Messi önderliğindeki PSG kafilesi, Kral Halid Uluslararası Havalimanından ülkeye girişini gerçekleştirdi.

Ellerinde çiçekler ile karşılanan ve taraftarların sevgi seline boğulan Messi ve arkadaşları kalacakları otele geçti.

SON KEZ RAKİP OLACAKLAR

Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla bugün karşı karşıya gelecek.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

DEV HEYACAN SAAT 20.00'DE

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda bugün 20.00'de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından naklen yayınlanacak.