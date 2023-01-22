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Talisca attı Ronaldo baktı

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, Al Ettifaq'ı konuk etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 22:27
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Ronaldo ligde ilk maçına çıktı. Talisca attı Ronaldo baktı

Talisca attı Ronaldo baktı
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Suudi Arabistan Pro Lig'in 15.haftasında Al Nassr, Al Ettifaq'ı konuk etti.

Cristiano Ronaldo'nun ilk 11 başladığı ve Al Nassr'la ligde ilk maçına çıktığı maçı Al Nassr, 1-0 kazandı.

Al Nassr'a galibiyeti getiren gol 31. dakikada Anderson Talisca'dan geldi.

Bu sonuçla Al Nassr, haftayı 33 puanla Al Hilal'in 1 puan önünde lider kapattı.

Ronaldo maçta 90 dakika forma giydi.

Maçtan kareler;

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