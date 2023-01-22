Talisca attı Ronaldo baktı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15.haftasında Al Nassr, Al Ettifaq'ı konuk etti.
Cristiano Ronaldo'nun ilk 11 başladığı ve Al Nassr'la ligde ilk maçına çıktığı maçı Al Nassr, 1-0 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren gol 31. dakikada Anderson Talisca'dan geldi.
Bu sonuçla Al Nassr, haftayı 33 puanla Al Hilal'in 1 puan önünde lider kapattı.
Ronaldo maçta 90 dakika forma giydi.
Maçtan kareler;
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