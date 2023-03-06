Brezilyalı yıldız Neymar sezonu kapattı

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Neymar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

KULÜP AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı yıldızın 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Neymar PSG'nin Lille ile oynadığı maçın 51.dakikasında sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Yapılan kontrollerin ardından Paris Saint-Germain sağlık personeli, bağ onarım ameliyatı önerdi.

AMELİYAT KATAR'DA YAPILACAK

Ameliyatın Katar'da gerçekleştirileceği ve 31 yaşındaki yıldız oyuncunun 3 ila 4 aylık bir sürenin ardından antrenmanlara başlayacağı açıklandı.