PSG yıktı geçti Barcelona'yı yakan iki ismi açıkladı. Volkan Aliakar yazdı

Şampiyonlar Ligi'nde yine gözlerimizin pasını silen bir maça şahitlik ettik.

Yıllardır yaptığı yatırımların karşılığını Avrupa arenasında alamayan PSG ile dünya devi Barcelona'nın kapışmasını nefeslerimizi tutarak izledik.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Barcelona avantajlı konumdaydı.

Kazanması gereken PSG maça baskılı başladı. İlk 10 dakikada topu kontrol eden, pozisyonlar bulan Fransız temsilcisi 12. dakikada büyük şok yaşadı.

Sağ kanattan hareketlenen Yamal'ın içeri çevirdiği topu Raphinha ağlarla buluşturdu. Bu golle iyice rahatlayan Barcelona'da bir çuval inciri berbat eden isim Araujo oldu. Dakikalar 30'u gösterdiğinde defansın arkasına sarkan Barcola'yı son adam pozisyonundayken düşüren Araujo direkt kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Barcelona'da teknik direktör Xavi, Yamal'ı oyundan alıp Inigo Martinez'i stoper pozisyonuna monte etti.

Yeniden fırtına gibi esmeye başlayan PSG, 40. dakikada Dembele ile skoru dengeledi.

İkinci yarıya da iyi başlayan PSG, 55. dakikada Vitinha'nın mükemmel golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

1 dakika sonra Barcelona skoru dengelemeye çok yaklaştı. İlkay'ın şutunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

56. dakikada Xavi kırmızı kart gördü. Orta sahada yaşanan ikili mücadelede hakemin faul kararına sinirlenen İspanyol hoca, reklam tabelasını tekmeledi, atıldı.

PSG 59'da son darbeyi vurdu. Cancelo ceza sahası içinde amatör bir müdahaleyle Dembele'yi düşürdü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mbappe skoru 3-1'e getirdi.

Maçın devamında zaman zaman tehlikeli pozisyonlar bulan Barcelona bunları değerlendiremeyince son sözü yine Mbappe söyledi. 89. dakikada sahneye çıkan Fransız yıldız, PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı, Barcelona'yı evine gönderdi.

PSG yarı finalde Borussia Dortmund ile eşleşti.