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Psikolog Esra Ezmeci: Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz

Psikolog Esra Ezmeci’nin katıldığı televizyon programında ‘hesabı ödemeyen erkek’ için yaptığı açıklamaları gündem oldu. Ezmeci'nin yaptığı açıklamalar uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:26
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Psikolog Esra Ezmeci hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz dedi. Erkek sömürücülüğü değil mi bu

Psikolog Esra Ezmeci: Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz
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Esma Ezmeci "Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" dedi. Sizce bu erkek sömürüsü müdür?
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Hayatta Her Şey Var programına katılan Uzman Psikolog Esra ezmeci, kadın-erkek ilişkilerini yorumladı. Ezmeci’nin kadınlara verdiği tavsiyeler tartışmalara neden oldu.

Kadınların erkeklerden devamlı bir şeyler istemesini, sürekli  bir şeyler aldırmasını tavsiye eden Esra Ezmeci bakın neler söyledi...

“Hesap gelince "gel canım hesap geldi benim de yanımda para yok zaman zaten senin ödemen gerekir ya" deyin. Ödemeyin siz sakın ödemeyin bekleyin. Erkek gibi hissetmek nedir; senin sorumluluğunu alması demektir. Bu erkek hiç seninle ilgili sorumluluğu almıyor erkeğin gerektirdiği maddi yükümlülüğü hiç yapmıyorsa o zaman ona erkek olarak saygım kalmıyor.

Bir erkek yemeği bile ödemekten çekiniyorsa benim hayatımda ne katkısı olacak. Erkek her zaman yatırım yaptığı, para harcadığı kadını unutamıyor ve daha çok seviyor.

İlişkinizin selameti açısından isteyin. "çok beğendim alamıyorum ya". Bırakın isteyin, hiç istemekten utanmayın. Yok para vermek işte, ben utanırım, gurur yaparım. "hayır gurur yapmayacaksınız ya. Canım benim işte sıkıştım param yok, verir misin bunu sen ödersin" deyin.

Erkek hep daha çok para getirmek istiyor ve kadından daha çok kazanmak istiyor ki kendinin güçlü hissetmek için o zaman erkek size maddi olarak da bir şeyler yapmak istiyor. Bırakın yapsın.

İsteyin, istemekten çekinmeyin ne kadar paranız olursa olsun. Çok paranız olsa bile isteyin. Ben şunu istiyorum, şunu çok beğendim, bana alır mısın, ay ne kadar güzel deyip aldırın.”

 

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Mustafa Köse
1.12.2022 18:44
Esra Ezmeci kadınları aşağıladığının farkında değil mi? Yazıklar olsun.  
 
Hani eşitlik nerede?
1.12.2022 18:40
Paran yoksa sevme, sevilme hakkın yok mu yani? İlişkiyi sadece maddiyata indirgemeyin. Özellikle günümüzün zor ekonomik şartlarında düzgün iletişim ve karşılıklı anlayış çok daha önemli  
 
Mazinde bir tarih Yatar
1.12.2022 17:46
Erkekler kadınların ne evlilikte nede flört döneminde bankası değildir.Birbirne değer veren çiftler maddiyat konusunda ortak hareket eder.Sevgi saygı olmadan para anlamsızdır.saygı parayla ölçülmez.  
 
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