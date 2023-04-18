Esra Ezmeci Ayasofya'dan başörtülü pozunu paylaştı

Kadir Gecesi'nde Ayasofya'ya giden Ezmeci başörtülü poz verdi. Ünlü psikoloğun makyajlı olması takipçilerinin bir kısmını rahatsız etti.

Esra Ezmeci Ayasofya'dan başörtülü pozunu paylaştı

Psikolog Esra Ezmeci'nin sunduğu "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" isimli programı yayından kaldırılsa da ünlü isim hem katıldığı yayınlarla hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

ekran-goruntusu-2023-04-16-000519-1681593058.jpg

Kendisine sosyal medya üzerinden gelen cinsellik sorularını açık açık paylaşması ve yanıtlamasıyla tanınan Esra Ezmeci Kadir Gecesi'nde Ayasofya'daydı.

ekran-goruntusu-2023-04-18-101211.png

Sosyal medyada elinde Yasin ile poz veren Ezmeci'nin başörtülü pozları dikkat çekti.

ekran-goruntusu-2023-04-18-101154.png

Esra Ezmeci'nin takipçilerinin bir kısmı ünlü psikoloğun ellerinde oje olmasına ve makyajına takıldı. Kimi ise Ezmeci'ye fotoğraflarda aşırı filtre olduğunu söyleyerek eleştiride bulundu.

İlgili Haberler
Gelen o soru Esra Ezmeci'yi çıldırttı: Nasıl Bir adam bu
Esra Ezmeci'ye şoke eden mesajlar gelmeye devam ediyor
Armağan Çağlayan Esra Ezmeci'ye 'Hürrem Yağını' sordu. Herkesin ağzı açık kaldı
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru ahlaksızlığı iyice gözler önüne serdi
Psikolog Esra Ezmeci: Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz
Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu