Merhaba değerli okurlarım,

Şu sıralar psikolojik sağlamlık cümlesini sık duyuyorum.

Psikolojik sağlamlık, travma sonrası gelişme, travmalardan güçlenerek ve iç görü kazanarak, ilişkileri daha da kuvvetlendirerek çıkmayı ifade etmektedir. İç görünün anlamını bilmeyenlere kişinin kendi duygularını, kendi kendini anlayabilme yeteneğidir.

Konunun uzmanı Klinik Psikolog Melis Avcı hocamıza sizler için sordum.

Uzman Psikolog Avcı'nın açıklamalarını paylaşıyorum:

"Psikolojik sağlamlığı yüksek kişilerin, kendi sahip olduğu kaynakların farkında olduğu, problem çözme, dikkat ve adapte olma yeteneklerinin gelişmiş olduğu, gerçekçi yaşam amaçlarının olduğu, öz-yeterlilik, öz-denetim, öz-saygı, özgüven ve özerkliklerinin gelişmiş olduğu, duygularını düzenleyebildikleri, duygularının farkında olup onları bastırmadıkları ve dışa vurabildikleri, iyimser ve ümitli olmayı seven kişiler oldukları, kendilerini oldukları gibi kabul ettikleri, mizah anlayışlarının olduğu, pozitif duyguları daha çok yaşadıkları ve yaşattıkları, en önemli noktalardan birisi de değiştiremeyecekleri şeyleri olduğu gibi kabullenmeyi bilmeleridir.

Baş etme tarzları, iyimser olma, umut ve psikolojik sağlamlık olarak sıralanan faktörler bireylerin psikolojik kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu faktörlerden biri olan psikolojik sağlamlık, esneklik, stresli durumlardan geri tepme ya da gerileme durumu olarak algılanabileceği anlamına gelen Latin bir sözcükten "resilience"dan gelir. "Resiliens" kökünden türemiştir ve bir maddenin elastik olmasını ve aslına kolayca dönebilmesini ifade ettiğini söyleyebiliriz.

Psikolojik Sağlamlığı arttırmak için neler yapılabilir?

Umudu hayatınızdan asla çıkartmayınız. Bizi her gecenin sabahı, her karanlığın aydınlığı olacağı düşüncesine yönelten içimizdeki umuttur ve bu umut psikolojik sağlamlığın da gelişmesine katkı sağlamaktadır. Size iyi gelen kişileri, kitapları, şarkıları, filmleri yakınlarınızda bulundurunuz ve seyahatten uzak olmayınız. Bunları rutinleriniz haline getirirseniz size umut, iyimserlik ve yaşam becerisi sağlayacaktır. Güçlü yönlerinizi mutlaka fark ediniz. Fark etmek değişimin ilk adımıdır ve yavaş yavaş kendinize olan güveninizin de artmasını sağlayacaktır. En zor zamanlarınızda sizi neyin koruduğunu ve ayağa kaldırdığını bulunuz. Bunun için en son ne zaman kötü bir şey yaşadığınızı ve sizi neyin tekrar ayağa kaldırdığını tespit ediniz. Bununla nasıl başa çıkmıştım sorusunu sık sık kendinize sorup cevabını bulunuz ve günlük tutabilirsiniz. Aktif baş etme becerileri olan mizah, iletişim becerileri, atılganlık, duygu düzenleme gibi stratejileri hayatınızın içinde sürekli kullanmalısınız ve sizin ve yakınlarınızın hayatlarında olsun. Sosyalleşmek çok önemli bir koruyucu faktördür. Arkadaşlarınız, akrabalarınız, aileniz ve yakın çevreniz ile geçirdiğiniz zaman ve onlarla olan paylaşımlarınız psikolojik sağlamlığınızı arttırmaktadır. Çalışmak ve sevmek de iyileştirici güce sahiptir. Eğer tüm bunlara rağmen hâlâ hayatınızdaki olumsuzluklara odaklanıp, güçlü yönlerinizi göremiyorsanız yani psikolojik sağlamlığınızı sağlayamıyorsanız en kısa sürede bir ruh sağlığı uzmanından profesyonel destek almanızı tavsiye ediyoruz."

İyi pazarlar.