Psikolojisi bozuk olanlar nasıl tespit edilir

Psikolojisi bozuk insanın davranışlarından anlamak mümkün mu? İşte ayrıntılar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Psikolojisi bozuk olanlar nasıl tespit edilir

Elbette psikolojisi bozuk olan bir kişiye hekim karar verebilir. Ancak bazı durumlarda karınızdakini hareket ve tavırlarından da siz teşhis edebilirsiniz. Çünkü psikolojisi bozuk insan belirtileri çok kolayca anlaşılır. İşte o belirtiler

Davranışlarında veya hislerinde büyük değişimler oluşuyorsa
Sürekli gergin veya üzgünse
Devamlı depresyonda ve mutsuzsa
Ruh hali sıkça bir anda değişiyorsa
Uyku problemleri varsa
Çok kilolu veya zayıf ise
Fazla sessiz ve içe dönükse
Madde bağımlılığı varsa
Suçluluk veya değersizlik duygusu varsa

Psikolojisi bozuk kişi aynı zamanda histrionik de olabilir. Sözgelimi psikolojisi bozuk erkek davranışları denildiğinde agresiflik, hatasını kabul etmemek, bağımlılıklar, ilişki sorumluluklarından kaçınma, kıskançlık gibi davranışlar sergileyebilir.

O KİŞİYE NASIL DAVRANMALIYIZ?

Bu kişi durumunu kabul etmiyorsa, rahatça konuşup içini açmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, onu yadırgamadan, aşırı tepkiler vermeden, kendisiyle tartışmaya girmeden, rahatça anlatabilmesini sağlamak olmalıdır.

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