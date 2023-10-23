Psikolojisi bozuk olanlar nasıl tespit edilir

Elbette psikolojisi bozuk olan bir kişiye hekim karar verebilir. Ancak bazı durumlarda karınızdakini hareket ve tavırlarından da siz teşhis edebilirsiniz. Çünkü psikolojisi bozuk insan belirtileri çok kolayca anlaşılır. İşte o belirtiler

Davranışlarında veya hislerinde büyük değişimler oluşuyorsa

Sürekli gergin veya üzgünse

Devamlı depresyonda ve mutsuzsa

Ruh hali sıkça bir anda değişiyorsa

Uyku problemleri varsa

Çok kilolu veya zayıf ise

Fazla sessiz ve içe dönükse

Madde bağımlılığı varsa

Suçluluk veya değersizlik duygusu varsa



Psikolojisi bozuk kişi aynı zamanda histrionik de olabilir. Sözgelimi psikolojisi bozuk erkek davranışları denildiğinde agresiflik, hatasını kabul etmemek, bağımlılıklar, ilişki sorumluluklarından kaçınma, kıskançlık gibi davranışlar sergileyebilir.

O KİŞİYE NASIL DAVRANMALIYIZ?



Bu kişi durumunu kabul etmiyorsa, rahatça konuşup içini açmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, onu yadırgamadan, aşırı tepkiler vermeden, kendisiyle tartışmaya girmeden, rahatça anlatabilmesini sağlamak olmalıdır.