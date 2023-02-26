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Putin'den Erdoğan'a doğum günü mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 16:14
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Putin Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Putin'den Erdoğan'a doğum günü mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü 'Sevgili dostum, size içtenlikle sağlık, mutluluk, refah ve başarı diliyorum.' diyerek kutladı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan’a doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurttaşları arasında ve yurt dışında yüksek itibara sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Bu zor zamanda, böylesine kritik bir durumda, Türkiye yıkıcı depremlerin trajik sonuçlarının üstesinden gelirken, bir devlet adamı ve insan olarak en iyi özellikleriniz, cesaretiniz, bilinçli ve gerekli kararları alabilme özelliğiniz tam olarak ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Ülkesinde, Rusya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesinde Erdoğan’ın kişisel katkısının takdir edildiğini kaydeden Putin, “Eminim ki karşılıklı yarar sağlayan ortak projeleri sistematik olarak hayata geçireceğiz, küresel ve bölgesel gündemdeki önemli konuların çözülmesine yönelik çabaları koordine etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Erdoğan’ın doğum gününü içtenlikle kutladığını söyleyen Putin, “Sevgili dostum, size içtenlikle sağlık, mutluluk, refah ve başarı diliyorum.” ifadesini kullandı.

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