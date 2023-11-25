Putin'den Rus hava yolu şirketlerine talimat: Seferlere hazır olun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore uçuşları için, Rus hava yolu şirketlerine talimat verdi. Putin, Kuzey Kore'ye uçuş kararı aldı

KAYNAK: Haber Merkezi
Putin'den Rus hava yolu şirketlerine talimat: Seferlere hazır olun

Rusya Devlet Başkanı Vladim Putin'den Kuzey Kore'ye uçuş kararı...Putin talimat verdi:Kuzey Kore'ye uçuş kararı alındı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında eylül ayında yapılan zirve sonrası Rusya, dünyanın en izole ülkelerinden Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a tarifeli uçak seferi yapma kararı aldı.

Rusya Federasyonu Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rus havayolu şirketleri Aeroflot ve Aurora’dan düzenli seferler için çalışma yapmalarını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus turistleri Kuzey Kore’ye turistik ziyarette bulunma tavsiyesinde bulundu.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİNİ AZALTMAK AMACIYLA İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan hâlihazırda kendi ulusal havayolu Air Koryo ile Air China düzenli sefer yapıyor. Air Kongo, Vladivostok ile Pyongang arasında haftada iki kez sefer yapıyor.

Rusya bir süredir, ABD önderliğinde uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla birçok ülke ile ekonomik ve askeri işbirliği arayışında bulunuyor.

russsasa555.jpg

İlgili Haberler
Bankalar bu ücreti daha fazla alamayacaklar. Merkez Bankası'ndan yeni uygulama
Gece yarısı hepsi görevden alındı. Her ölümlü bir gün görevden alınmayı tadacaktır
Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Emmy ödüllü 'Yargı' ekibi sette başarılarını kutladı Magazin
Emmy ödüllü 'Yargı' ekibi sette başarılarını kutladı
Mide ve bağırsakları motor gibi çalıştıran ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Mide ve bağırsakları motor gibi çalıştıran ot ortaya çıktı
Anonim ve limited şirketlerde asgari sermeye tutarı 5 kat artırıldı Ekonomi
Anonim ve limited şirketlerde asgari sermeye tutarı 5 kat artırıldı
Zeki Demirkubuz ile İsmail Kılıçarslan arasında seviyeli tartışma. Birbirileriyle küfür ederek iletişim kurdular Gündem
Zeki Demirkubuz ile İsmail Kılıçarslan arasında seviyeli tartışma. Birbirileriyle küfür ederek iletişim kurdular
Kabızlığı kesiyor. Nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Hayat iksiri ot Şifalı Bitkiler
Kabızlığı kesiyor. Nezle bronşit nefes darlığı tedavisinde kullanılır. Hayat iksiri ot
Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi Gündem
Gökçeada ve Bozcaada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi