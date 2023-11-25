Putin'den Rus hava yolu şirketlerine talimat: Seferlere hazır olun

Rusya Devlet Başkanı Vladim Putin'den Kuzey Kore'ye uçuş kararı...Putin talimat verdi:Kuzey Kore'ye uçuş kararı alındı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında eylül ayında yapılan zirve sonrası Rusya, dünyanın en izole ülkelerinden Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a tarifeli uçak seferi yapma kararı aldı.

Rusya Federasyonu Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Rus havayolu şirketleri Aeroflot ve Aurora’dan düzenli seferler için çalışma yapmalarını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus turistleri Kuzey Kore’ye turistik ziyarette bulunma tavsiyesinde bulundu.

YAPTIRIMLARIN ETKİSİNİ AZALTMAK AMACIYLA İŞBİRLİĞİ ARAYIŞI

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan hâlihazırda kendi ulusal havayolu Air Koryo ile Air China düzenli sefer yapıyor. Air Kongo, Vladivostok ile Pyongang arasında haftada iki kez sefer yapıyor.

Rusya bir süredir, ABD önderliğinde uygulanan yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla birçok ülke ile ekonomik ve askeri işbirliği arayışında bulunuyor.