Gece yarısı hepsi görevden alındı. Her ölümlü bir gün görevden alınmayı tadacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla birçok bakanlık ve kamu kuruluşunda bir gecede çok sayıda görevden alma ve atama yapıldı. Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAYNAK: AA
Gece yarısı hepsi görevden alındı. Her ölümlü bir gün görevden alınmayı tadacaktır

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar"a göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne İbrahim Yılmaz'ın, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa Otrar'ın ataması yapıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri İl Jandarma Komutanı, Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hikmet Uz, Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Mikrobiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Özgür Yanılmaz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Fuat Şen'in, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat'ın ataması yapıldı.

GÖREVDEN ALMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Necati Öztürk, görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 Kasım 2023 tarihli ve 2023/485 sayılı Kararın, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'ın, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanmasına ilişkin bölümü iptal edildi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal görevden alındı.

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