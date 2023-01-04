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Putin'den ölen Rus askerlerin ailelerine para yardımı kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine 5 milyon ruble yardım verilmesini öngören kararı imzaladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:10
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Putin'den Ukrayna'da savaşta ölen Rus askerlerin ailelerine para yardımı kararı

Putin'den ölen Rus askerlerin ailelerine para yardımı kararı
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Rusya Devlet Yasa Bilgi internet sitesinde, Rus askerleri, güvenlik güçleri ve ailelerine yönelik ilave sosyal garantileri içeren Putin'in imzaladığı karar yayımlandı.

Karara göre, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" esnasında hayatını kaybeden askerlerin, İçişleri Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafız mensuplarının ailelerine, bir defaya mahsus 5 milyon ruble (yaklaşık 71 bin 500 dolar) ödenecek.

Ayrıca söz konusu kimselere yaralanması, travma ve şok geçirmesi halinde ise 3 milyon ruble (yaklaşık 42 bin 900 dolar) ödeme yapılacak.

İmzalandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren karar, 24 Şubat 2022'den itibaren hayatını kaybeden askerlerin ailelerini ve yaralananları kapsayacak. (AA)

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Kamül Kırtyemez
4.01.2023 12:33
Kendin neden cepheye savaşmaya gitmiyorsun? Yoksulları ve Rus olmayanları sür cepheye , kendin sarayında yaşa.Ama birgün yenileceksin ve en az 10 adet yeni devlet kurulacak  
 
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