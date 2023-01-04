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Putin'den NATO'ya büyük gözdağı

Putin, "benzersiz" olarak nitelediği Rus ordusunun yeni silahı olan Zirkon hipersonik kruz füzeleriyle donatılmış fırkateynini Atlantik ve Hint Okyanuslarında görev yapacağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 18:45
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NATO'ya Putin'den büyük gözdağı

Putin'den NATO'ya büyük gözdağı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmiş Zirkon hipersonik kruz füzeleriyle donatılmış donanma gemisini Atlantik ve Hint Okyanuslarına göndereceğini açıklayarak Batı'ya açıkça gözdağı verdi.

Putin, Rus donanmasına ait “Sovyetler Birliği Filosu'ndan Amiral Gorşkov” isimli fırkateynin muharebe görevine başlaması için yapılan törene çevrim içi katıldı. Törende Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile geminin komutanı İgor Krahmal da hazır bulundu.

PUTİN: BU SİLAH DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİNDE YOK

Fırkateynin uzun mesafeli deniz yolculuğuna bugün başlayacağını belirten Putin, “Gemi, benzeri olmayan deniz tabanlı ‘Zirkon’ hipersonik füze sistemi ve diğer son nesil silahlarla donatıldı” dedi. Söz konusu silah sistemlerinin dünyanın hiçbir ülkesinde benzeri olmadığını yineleyen Putin, bu tür silahların, Rusya’yı potansiyel dış tehditlerden güvenilir bir şekilde korumayı mümkün kılacağını belirtti.

Putin, “Silahlı Kuvvetlerin muharebe potansiyelini geliştirmeye, önümüzdeki on yıllarda Rusya’nın güvenliğini koruyacak gelişmiş silah ve teçhizatlar üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

PUTİN’İN EN GÜÇLÜ SİLAHI

Savunma Bakanı Şoygu da geminin ‘Zirkon’ hipersonik füzelerle Atlantik ve Hint Okyanuslarının yanı sıra Akdeniz'de uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağını bildirdi. Geminin denizde ve karada düşmana nokta atışı ve güçlü saldırılar yapma yeteneğine sahip olduğuna dikkati çeken Şoygu, hipersonik füzelerin gelişmiş hava savunma ve füze savunma sistemlerinin üstesinden gelme yeteneği olduğunu vurguladı.

Rusya’nın kuzeyindeki Barents Denizi’nde, Mayıs 2022’de, “Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov” fırkateyninden “Zirkon” hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapılmış, yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki bir deniz hedefi vurulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Zirkon'un ses hızının 10 katına) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı. (AA/Reuters)

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