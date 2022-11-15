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Beyaz TV'nin Youtube kanalında akılalmaz yorumlar. Putin, Erdoğan'ın valisi, emrimizde memur

Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok isimli programın Youtube kanalında konuşan yazar Engin Avcı, "Rusya'yı gözünüzde büyütmeyin onlar bizim emrimizde memur. Kimse kusura bakmasın bugün Rusya toprak bütünlüğünü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 20:43
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Putinin Erdoğan'ın emrinde bir memur olduğunu söyleyen Beyaz TV programcısının o sözleri dikkat çekti

Beyaz TV'nin Youtube kanalında akılalmaz yorumlar. Putin, Erdoğan'ın valisi, emrimizde memur
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Rusya üzerinden son derece dikkat çeken yorumların yapıldığı programda konuşan yazar Engin Avcı, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan Türkiye'nin karlı çıktığını ifade etti ve bu süreçte Rusya'nın Avrupa tarafından parçalanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin vermediğini iddia etti. 

Gündem üzerinden popülist yorumların yapıldığı programda Putin'in, Avrupa'da yarattığı enerji krizine de değinilirken bu konuda da Rusya Devlet Başkanının söz hakkını ve Avrupa'nın ipini bizim elimize verdiği iddia edildi.

YENİ BİR SİSTEM İDDİASI

Programda ayrıca AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu da yorumlanırken, Türkiye'nin 2025'te yeni bir devlet sistemine geçeceği ve bunun  da "başyücelik" isminde bir yönetim sistemi olacağı iddia edildi. 

Beyaz TV'nin Ne Var Ne Yok isimli programının Youtube kanalında yayınlanan video bir süre sonra yayından kaldırıldı.

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TEOMAN
15.11.2022 21:51
Bu nasıl ciddiyetten uzak ve seviyesiz bir yorum. Dünya politikasında çok önemli bir lider ne demek " bizim valimiz, bizim memurumuz" Son derece yanlış bir söylem.  
 
NELER ANLATMIŞ NELER RTÜK BUNLAR DOGRUMU? SIZE SORALIM İSTEDİK ? SIZ KABUL EDİYORMUSUNUZ BU KONUŞMALARI?
15.11.2022 21:46
EEEY RTÜK BU PROGRAMDAKİLERİ TANIR MISINIZ?  
 
Ali can Ege
15.11.2022 21:42
Kapıda bekletirken Ne yorum yaptın merak ediyorum  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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