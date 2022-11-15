Beyaz TV'nin Youtube kanalında akılalmaz yorumlar. Putin, Erdoğan'ın valisi, emrimizde memur

Rusya üzerinden son derece dikkat çeken yorumların yapıldığı programda konuşan yazar Engin Avcı, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaştan Türkiye'nin karlı çıktığını ifade etti ve bu süreçte Rusya'nın Avrupa tarafından parçalanmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izin vermediğini iddia etti.

Gündem üzerinden popülist yorumların yapıldığı programda Putin'in, Avrupa'da yarattığı enerji krizine de değinilirken bu konuda da Rusya Devlet Başkanının söz hakkını ve Avrupa'nın ipini bizim elimize verdiği iddia edildi.

YENİ BİR SİSTEM İDDİASI

Programda ayrıca AKP'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu da yorumlanırken, Türkiye'nin 2025'te yeni bir devlet sistemine geçeceği ve bunun da "başyücelik" isminde bir yönetim sistemi olacağı iddia edildi.

Beyaz TV'nin Ne Var Ne Yok isimli programının Youtube kanalında yayınlanan video bir süre sonra yayından kaldırıldı.