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  • Beyaz TV’de İBB paniği. Canlı yayına bağlanan avukat icraatları övünce spiker ne yapacağını şaşırdı

Beyaz TV’de İBB paniği. Canlı yayına bağlanan avukat icraatları övünce spiker ne yapacağını şaşırdı

Başıboş sokak köpeklerinin ele alındığı Beyaz TV canlı yayınında Avukat Çağrı Çetin’in İBB'nin sokak hayvanları ile ilgili icraatlarını anlatması üzerine Beyaz TV spikeri Tahir Sarıkaya ne yapacağını şaşırdı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 20:36
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Beyaz TV'de İBB'nin icraatları övülünce spiker ne yapacağını şaşırdı

Beyaz TV’de İBB paniği. Canlı yayına bağlanan avukat icraatları övünce spiker ne yapacağını şaşırdı
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Beyaz TV ekranlarında sabah haberleri Uyan Türkiyem’i sunan Tahir Sarıkaya, programın sokak hayvanları ile ilgili bölümünde Avukat Çağrı Çetin'i canlı yayına bağladı.

Çetin, İstanbul'da geçtiğimiz akşam yaşadığı olayı anlatırken “İBB Beyaz Masa'yı aradım, yarım saat içinde veterinerler geldi. Herkes bu kadar duyarlı olsa keşke” ifadelerini kullandı. Sarıkaya “Her belediye bu duyarlılığı göstermeli” derken sokak hayvanlarının beslenmemesi gerektiğini savundu.

Sarıkaya'ya yanıt veren Çetin “Onlar olmasa hayvanlara kimse bakmaz.” diyerek “Keşke herkes İBB kadar duyarlı olsa” söylemini yeniledi. Bunun üzerine Sarıkaya “Ben sizi buraya hukukçu olarak aldım. Ne siz siyaset yapın ne de ben yapayım” diyerek konuyu kapatmaya çalıştı.

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Havva,,O avukatin akıbetini takip etmeyi unutmayalım lütfen,şansı bahtı açık olsun Rabbim korusun
12.11.2022 20:51
Yağcılık yandaşlık kıvırma yalan siyaset ,hakaret iftira, bağımlılığına yakalanınca şok olmuş sorularla,bünye alışkın olmayınca demek🤣  
 
Hazımsız
12.11.2022 20:48
Noldu Beyaz Tivi zoruna mı gitti İBB'nin duyarlılığı. Sahibiniz 20 sene Ankara'ya başkanlık yaptı. Peki ne eseri var? Parsel parsel Ankara'yı fetöye peşkeş çekmekten başka ne yaptı  
 
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