Mustafa Sarıgül canlı yayında Beyaz TV sunucusuna çok kızdı. Masayı yumrukladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV’de canlı yayınlanan “Uyan Türkiyem” programının konuk oldu.

CANLI YAYINDA ÇOK SİNİRLENDİ

Sarıgül programda sunucu Tahir Sarıkaya’nın "Sizin dışınızda kimse TikTok’a girmedi" sözlerine ise çok sinirlendi.

Sarıgül, “Neden gerçeği söylemiyorsun? TikTok’u en iyi kullanan siyasetçi kim? Konuşuyorsun” dedi.

MELİH GÖKÇEK'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

TikTok’ta paylaşım yapan siyasetçilerden örnekler veren Sarıgül, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i örnek gösterdi.

Mustafa Sarıgül sunucuya şu sözlerle tepki gösterdi;

“Melih Başkan TikTok'a girmedi mi? Niye devam etmedi? Sonra peki diğer siyasi parti genel başkanları kaç tanesi girdi? Sayın Davutoğlu girmedi mi? Girdi...

Hepsi girdi, olay şu: Sen öyle bir anlatıyorsun ki TikTok'ta sadece ben varım diğer kimse yok! Niye Melih Gökçek’in TikTok'ta olduğunu söylemiyorsun? Neden Osman Gökçek’in TikTok'ta olduğunu söylemiyorsun?”

"BANA NİYE KIZIYORSUNUZ"

Sunucu Tahir Sarıkaya ise "Neden bana kızıyorsunuz" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

İşte o anlar: